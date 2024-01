Malore nella notte, morto improvvisamente a 45 anni. Celebrato oggi il funerale, lutto anche tra i volontari della Pro loco di Netro.

Malore nella notte, morto improvvisamente a 45 anni

È stato celebrato nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 gennaio, il funerale di Maurizio Mortarino, morto improvvisamente a soli 45 anni. L’uomo abitava a Netro, nel Biellese: si è sentito male la notte tra il 3 e il 4, e nonostante i soccorsi non si è più ripreso.

Molto conosciuto nel Biellese, come riporta Prima Biella, lascia un vuoto incolmabile per la madre Maria e il padre Gian Piero, membri della comunità e della Pro loco di Netro, di cui sono attualmente consiglieri e di cui il padre è stato per anni il presidente. Lascia anche la sorella Patrizia con il marito Andrea e il figlio Pietro, lo zio Lanfranco con famiglia.

Le partecipazioni di Pro loco e amministrazione comunale

Non sono mancati i messaggi di cordoglio da parte di chi conosceva Mortarino, in particolare da parte della Pro loco di Netro e dell’amministrazione comunale del paese, che hanno espresso le proprie condoglianze alla famiglia.

«Il presidente, il direttivo e tutti i soci della Pro loco di Netro si stringono partecipi al dolore di Mariuccia, Gian Piero e della loro famiglia per la prematura scomparsa del figlio e porgono le più vive condoglianze»

«Il sindaco, gli amministratori e i dipendenti del Comune di Netro partecipano al dolore di Gian Piero e Mariuccia per la perdita del loro caro Maurizio».