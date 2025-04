Maltempo in Piemonte: anziana bloccata in casa, salvata dai carabinieri. Gli uomini dell’Arma al lavoro per mettere al sicuro gli abitanti dei paesi.

Maltempo in Piemonte: anziana bloccata in casa, salvata dai carabinieri

Una nonna residente a Monteu da Po, rimasta intrappolata nella sua abitazione a causa della violenta ondata di maltempo e della conseguente esondazione dei corsi d’acqua, è stata salvata dai carabinieri. La donna non riusciva a mettersi in salvo dall’acqua che stava invadendo la sua abitazione. Lo riportano i colleghi di Prima Chivasso.

Ma fortunatamente l’intervento dei carabinieri l’ha tratta in salvo.

Salvata dai carabinieri

Gli uomini dell’Arma sono infatti riusciti ad entrare nell’abitazione e, prendendo in braccio l’anziana donna, l’hanno messa al sicuro. L’allarme è scattato grazie alla segnalazione di alcuni vicini.

