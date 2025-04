Frana sulla strada della val Vogna, numerosi danni in alta Valsesia. LE FOTO

Frana sulla strada della val Vogna, numerosi danni in alta Valsesia. Lo smottamento appena sotto l’abitato di Cà di Janzo, operatori e volontari all’opera in tutta la zona.

Uno smottamento di terra e rocce di notevoli dimensioni è caduto sulla strada che che da Riva Valdobbia risale la Val Vogna, nel territorio di Alagna Valsesia. La frana è scesa appena prima del centro abitato di Cà di Janzo, dove c’è un piccolo parcheggio in sterrato.

Ma è solo uno dei tanti episodi analoghi che in queste ore sono avvenuti lungo le strade e nei paesi dell’alta Valsesia.

“Parecchi problemi, ma nulla di grave”

E’ il presidente dell’Unione montana, Francesco Pietrasanta, a fare il punto sul suo profilo social. «La nostra Valsesia colpita in più punti, soprattutto nella parte alta. Qualche allagamento di abitazioni, qualche evacuazione preventiva, piccole frane e smottamenti. Molta paura ma fortunatamente nulla di grave».

«Tutti gli operatori – prosegue il presidente – della Provincia e dei Comuni sono in giro per garantire sicurezza nel percorrere le strade. Forze dell’ordine, vigili del fuoco, Aib e Protezione civile non hanno mai smesso di vegliare su noi. Un ottimo lavoro di squadra coordinato dal Com di Varallo e dal Ccs della Prefettura, con amministrazioni e sindaci in prima linea come sempre. Tante strade e ponti sono ancora chiusi per sicurezza: se possibile, evitare di mettersi in viaggio. Siamo feriti ma ci rialzeremo velocemente».

