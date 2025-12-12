«Mamma, ho bisogno di soldi per curare un brutto male». Ma è tutta una truffa. Malviventi in azione nel Biellese orientale, ingente il bottino.

Ennesima truffa ai danni di una persona anziana è andata a segno ai danni di una donna ultraottantenne residente a Cossato. L’altro pomeriggio la pensionata ha ricevuto una telefonata. Dall’altro capo una sconosciuta si è spacciata per la figlia, che abita a Borgomanero. Le avrebbe confidato di essere affetta da un brutto male appena scoperto, e che le medicine per curarsi sarebbero state molto costose. Per poterne usufruire era necessaria una sorta di “garanzia” immediata, rappresentata dai gioielli in oro in possesso della madre. Lo riporta La Provincia di Biella.

Da lì o poco si sarebbero presentati dei collaboratori a casa dell’anziana e lei avrebbe dovuto affidargli tutti gli ori e quanto altro di valore fosse stato in suo possesso. Due individui si sono poi effettivamente recati all’abitazione della signora, che ha consegnato loro tutto quanto.

Scatta la denuncia, iniziano le indagini

Solo in un secondo momento, probabilmente una volta ripresa dallo stato di forte agitazione, si è era conto che qualcosa non tornava. Ha pertanto contattato i carabinieri, che hanno raccolto la denuncia e dato il via alle indagini.

Ancora da quantificare il valore del bottino rubato dai ladri, ma pare ingente.

