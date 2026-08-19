CronacaFuori zona
«Mamma, ho un nuovo numero». Ma dietro al messaggio c’è una truffa da 949 euro
Una coppia biellese evita il raggiro dopo una lunga conversazione su WhatsApp. Le domande dei coniugi fanno vacillare il falso figlio.
Una coppia biellese ha sventato nei giorni scorsi un tentativo di truffa su WhatsApp: un malintenzionato si è spacciato per il figlio dei due coniugi, sostenendo di aver cambiato numero e chiedendo un bonifico urgente di 949 euro. La prudenza dei genitori ha impedito che il denaro venisse versato.
Tutto è cominciato con un messaggio rivolto alla donna: il presunto figlio le chiedeva di memorizzare il nuovo contatto. Sosteneva di non poter telefonare perché le chiamate non erano ancora attive e aggiungeva che il cambio di numero aveva provocato problemi anche al conto corrente e allo Spid.
La richiesta di 949 euro insospettisce i genitori
Poco dopo è arrivato il vero obiettivo: ottenere 949 euro per un pagamento che il falso figlio non poteva effettuare personalmente. Alla richiesta di spiegazioni, il truffatore ha parlato genericamente di un progetto e di una sorpresa, promettendo di restituire rapidamente la somma.
La madre non ha ceduto e ha coinvolto il marito. Il malintenzionato ha così provato a convincere anche lui, ma le continue domande sul destinatario del denaro lo hanno messo in difficoltà. Ha quindi proposto di effettuare il pagamento persino attraverso un tabaccaio.
La richiesta scende a 500 euro, poi il silenzio
Quando ha capito che i 949 euro non sarebbero arrivati, il falso figlio ha ridotto la richiesta a 500 euro, insistendo per un trasferimento immediato. A quel punto il padre ha definitivamente interrotto il tentativo senza effettuare alcun pagamento.
L’episodio ripropone una truffa diffusa: messaggi da numeri sconosciuti, presunti problemi al telefono o al conto e richieste urgenti di denaro. Prima di pagare, è fondamentale verificare direttamente l’identità del familiare attraverso i contatti già conosciuti. Lo riporta La Provincia di Biella.
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