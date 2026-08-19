«Mamma, ho un nuovo numero». Ma dietro al messaggio c’è una truffa da 949 euro

Una coppia biellese ha sventato nei giorni scorsi un tentativo di truffa su WhatsApp: un malintenzionato si è spacciato per il figlio dei due coniugi, sostenendo di aver cambiato numero e chiedendo un bonifico urgente di 949 euro. La prudenza dei genitori ha impedito che il denaro venisse versato.

Tutto è cominciato con un messaggio rivolto alla donna: il presunto figlio le chiedeva di memorizzare il nuovo contatto. Sosteneva di non poter telefonare perché le chiamate non erano ancora attive e aggiungeva che il cambio di numero aveva provocato problemi anche al conto corrente e allo Spid.

La richiesta di 949 euro insospettisce i genitori

Poco dopo è arrivato il vero obiettivo: ottenere 949 euro per un pagamento che il falso figlio non poteva effettuare personalmente. Alla richiesta di spiegazioni, il truffatore ha parlato genericamente di un progetto e di una sorpresa, promettendo di restituire rapidamente la somma.

La madre non ha ceduto e ha coinvolto il marito. Il malintenzionato ha così provato a convincere anche lui, ma le continue domande sul destinatario del denaro lo hanno messo in difficoltà. Ha quindi proposto di effettuare il pagamento persino attraverso un tabaccaio.

La richiesta scende a 500 euro, poi il silenzio

Quando ha capito che i 949 euro non sarebbero arrivati, il falso figlio ha ridotto la richiesta a 500 euro, insistendo per un trasferimento immediato. A quel punto il padre ha definitivamente interrotto il tentativo senza effettuare alcun pagamento.

L’episodio ripropone una truffa diffusa: messaggi da numeri sconosciuti, presunti problemi al telefono o al conto e richieste urgenti di denaro. Prima di pagare, è fondamentale verificare direttamente l’identità del familiare attraverso i contatti già conosciuti. Lo riporta La Provincia di Biella.

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