Marito e moglie intossicati da monossido: finiscono in ospedale. Il gas velenoso si era sprigionato da una stufa malfunzionante.

Marito e moglie intossicati da monossido: finiscono in ospedale

Attimi di apprensione nella notte a Meana, nella Valle di Susa, dove una coppia di coniugi è stata soccorsa per un principio di intossicazione da monossido di carbonio. L’episodio si è verificato intorno alla mezzanotte di ieri in un’abitazione situata nella zona di Gran Borgata.

A lanciare l’allarme sono stati gli stessi residenti, marito e moglie, che hanno iniziato ad avvertire un malessere improvviso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme al personale sanitario del 118, che hanno prestato le prime cure e messo in sicurezza l’abitazione.

LEGGI ANCHE: Donna muore per una intossicazione da monossido, grave il marito

L’intervento dei soccorritori

I due, rispettivamente di 57 e 56 anni, sono stati poi trasportati in ambulanza all’ospedale di Susa per gli accertamenti del caso. Le loro condizioni, fortunatamente, non sono risultate gravi e nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

In particolare l’uomo presentava sintomi riconducibili a un’intossicazione da monossido di carbonio, probabilmente causata da una cattiva combustione della stufa installata nell’abitazione. Anche la donna, seppur in condizioni meno preoccupanti, è stata comunque ricoverata a scopo precauzionale.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook