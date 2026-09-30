Uomo morso ai genitali dal suo maiale: soccorso in elicottero

Singolare incidente di un allevatore, morso ai genitali dal suo maiale domestico l’altro pomeriggio nella frazione Grange di Caselette, nei pressi di Torino. L’animale pesa circa 200 chili. Le persone presenti hanno dato l’allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 Azienda zero, con un’ambulanza e l’elisoccorso.

L’intervento dell’elicottero ha permesso di valutare rapidamente le condizioni del ferito e di prestargli le prime cure. L’uomo, come accennato, aveva riportato una lesione ai genitali. La ferita ha richiesto accertamenti e medicazioni, ma le sue condizioni non sono risultate gravi.

Il trasporto in ospedale

Dopo le prime valutazioni e le cure sul posto, il ferito è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Rivoli. Qui i sanitari hanno completato gli accertamenti e lo hanno medicato. Non è stato necessario il ricovero e l’uomo è stato dimesso nella stessa serata.

L’episodio è avvenuto mentre il proprietario si trovava vicino al maiale, in un’area della frazione Grange. La presenza di altre persone ha consentito di chiamare subito i soccorsi. L’allarme è scattato pochi istanti dopo il morso, facendo intervenire sia l’ambulanza sia l’elisoccorso.

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Le condizioni del ferito

La lesione riportata ha reso necessario il trasferimento al pronto soccorso per le verifiche e le medicazioni. Gli accertamenti hanno però escluso conseguenze tali da richiedere il ricovero. Dopo aver ricevuto le cure, il paziente ha potuto lasciare l’ospedale in serata.

L’intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni segnalate. Il maiale, animale domestico dal peso considerevole, si trovava con il proprietario in via Lanzo quando lo ha morso. L’episodio ha richiesto una risposta sanitaria immediata, anche per la particolare zona del corpo interessata dalla lesione.

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