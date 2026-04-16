Masserano ha salutato Carlo Forzani Bocchio, volto storico della comunità. Per 40 anni impiegato comunale e “anima” dell’Infermeria San Carlo.

Masserano ha salutato Carlo Forzani Bocchio, volto storico della comunità

Profonda commozione a Masserano per la scomparsa di Carlo Forzani Bocchio, spentosi all’età di 85 anni proprio nel giorno di Pasqua. Una perdita che ha colpito l’intero paese, dove era considerato un punto di riferimento per generazioni di cittadini.

Nato e cresciuto a Masserano, Forzani Bocchio ha dedicato gran parte della sua vita al servizio pubblico. Per oltre quarant’anni ha lavorato come impiegato comunale, dal 1962 fino al pensionamento nel 2003, attraversando diverse amministrazioni e contribuendo con impegno e competenza alla vita amministrativa locale.

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L’impegno per l’Infermeria

Accanto all’attività in municipio, il suo nome è legato in modo particolare alla Infermeria San Carlo, realtà centrale per il paese. Qui ha ricoperto a lungo il ruolo di segretario economico, per poi assumere la presidenza dal 2009 al 2024. Un incarico svolto con dedizione, sempre attento al benessere degli ospiti e al lavoro del personale.

I funerali sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale dell’Annunziata, in un clima di grande partecipazione. Durante la funzione è stato ricordato non solo per il suo percorso professionale, ma anche per le qualità umane: disponibilità, cortesia e senso del dovere, caratteristiche che lo rendevano una figura stimata da tutti.

Il saluto della comunità

A piangerlo sono la moglie Vincenzina, la figlia Antonella con il marito Angelo, il nipote Davide con Jessica, insieme a parenti e amici. La famiglia ha voluto esprimere un sentito ringraziamento alla direzione e al personale della Fondazione Infermeria San Carlo per l’assistenza e le cure ricevute.

Anche sui social, in particolare nel gruppo “Sei di Masserano se…”, sono numerosi i messaggi di cordoglio e i ricordi condivisi. Parole semplici ma sentite, che testimoniano quanto Forzani Bocchio abbia lasciato un segno profondo nella comunità.

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