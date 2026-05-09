A Masserano impianto fotovoltaico in una ex area industriale. Un intervento di Bottega Verde da 1.373 kilowatt di picco.

A Masserano impianto fotovoltaico in una ex area industriale

Bottega Verde ha realizzato a Masserano un nuovo impianto fotovoltaico a terra da 1.373 kWp (kilowatt di picco), destinato a incrementare la produzione di energia rinnovabile e a ridurre l’impatto ambientale delle attività del gruppo.

L’intervento è stato sviluppato all’interno di un’area industriale dismessa di circa 6mila metri quadrati, recuperata e riconvertita alla produzione energetica. Un’operazione che unisce quindi efficientamento industriale e rigenerazione del territorio, restituendo nuova funzione a uno spazio precedentemente inutilizzato.

Un impianto di ultima generazione

Dal punto di vista tecnico, il progetto punta su soluzioni di ultima generazione. L’impianto utilizza infatti pannelli bifacciali ad alta efficienza, capaci di aumentare la resa energetica, mentre le strutture installate su zavorre permettono di evitare interventi invasivi sul terreno. Una scelta progettuale studiata anche per affrontare le caratteristiche morfologiche del sito, tra pendenze e particolarità del suolo.

L’obiettivo dichiarato dall’azienda è quello di rafforzare progressivamente l’autonomia energetica del gruppo, contribuendo allo stesso tempo alla riduzione delle emissioni di CO₂. Il nuovo impianto consentirà infatti di coprire una parte significativa del fabbisogno energetico della rete di negozi, migliorando l’efficienza operativa e contenendo i costi energetici.

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