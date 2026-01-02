CronacaFuori zona
Masserano, pensionato cade nelle acque gelide di un laghetto
Intervento dei vigili del fuoco e del 118 nel tardo pomeriggio di ieri, giorno di Capodanno.
Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 1 gennaio, a Masserano, dove un uomo anziano è finito accidentalmente in un piccolo specchio d’acqua vicino alla propria abitazione.
L’episodio si è verificato intorno alle 18.30. L’uomo, di età superiore ai 70 anni, dopo la caduta non sarebbe riuscito a risalire autonomamente dalla sponda del laghetto. I familiari, resisi conto della situazione e temendo per la sua incolumità, hanno immediatamente contattato i soccorsi.
L’intervento dei soccorritori
In pochi minuti sono arrivati sul posto i vigili del fuoco, affiancati dal personale del servizio di emergenza sanitaria. Grazie all’intervento congiunto, l’anziano è stato recuperato e messo in sicurezza senza ulteriori complicazioni.
Una volta estratto dall’acqua, l’uomo è stato preso in carico dai sanitari del 118 e trasferito in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Al momento non sono state rese note le sue condizioni, ma la rapidità dei soccorsi ha permesso di scongiurare conseguenze più serie.
Foto d’archivio
