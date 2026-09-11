Masserano: rientra a casa e la trova rovistata dai ladri

Furto ancora da decifrare in un’abitazione di Masserano, avvenuto nella giornata di sabato 5 settembre. A scoprire l’accaduto è stata una donna di 54 anni che, dopo essere rimasta fuori casa insieme alla madre, al rientro ha notato qualcosa di anomalo nella porta d’ingresso e ha successivamente trovato alcune stanze in disordine.

La residente ha riferito ai carabinieri intervenuti che, prima di allontanarsi, l’abitazione era stata regolarmente chiusa. Una volta tornate, invece, lei e la madre hanno trovato la porta senza le mandate che ricordavano di avere inserito prima di uscire.

Camere trovate a soqquadro

Entrando nell’abitazione, le due donne hanno constatato che qualcuno era passato nelle stanze. In particolare, la camera da letto e la cameretta presentavano evidenti segni di una ricerca: diversi oggetti erano stati spostati e gli ambienti erano stati messi a soqquadro.

Un elemento sul quale si concentrano gli accertamenti riguarda proprio l’accesso alla casa. Sulla porta, infatti, non sono stati riscontrati evidenti segni di effrazione. Resta quindi da ricostruire in quale modo sia stato possibile entrare nell’abitazione durante l’assenza delle proprietarie.

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Accertamenti sul furto

Dopo la scoperta sono stati interessati i carabinieri, ai quali spetta ora ricostruire quanto accaduto nell’arco di tempo durante il quale la casa è rimasta incustodita. Le verifiche riguardano anche l’eventuale presenza di elementi utili per risalire agli autori dell’incursione.

Al momento non è ancora stato definito l’ammontare del danno. La proprietaria sta verificando gli oggetti presenti nell’abitazione per stabilire con precisione che cosa sia stato portato via. Il valore complessivo di quanto eventualmente sottratto resta dunque in corso di quantificazione.

Foto d’archivio

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