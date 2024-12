Masserano, si addormenta sul furgone in mezzo alla strada. L’allarme è arrivato da due giovani che lo hanno visto sonnecchiare al volante.

A Masserano una coppia di giovani ha soccorso un uomo (forse in stato di ebbrezza) che si era fermato in mezzo alla strada con il suo furgone per riposarsi. E’ successo nella giornata di sabato.

A dare l’allarme è stata una donna che ha chiamato i carabinieri per spiegare che il compagno stava soccorrendo un uomo fermo in mezzo alla carreggiata in una strada per Masserano. L’uomo evidentemente si era fermato vinto dalla stanchezza, e forse dall’ebbrezza. Il furgone è stato notato dai due giovani, che si sono avvicinati per constatare la situazione e dare l’allarme.

Improvvisamente riparte

L’uomo nel frattempo si è risvegliato, ha acceso il furgone ed è ripartito. I carabinieri l’hanno poi rintracciato per verificare lo stato di salute del soggetto.

