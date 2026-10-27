Monossido di carbonio in casa a Mergozzo: tre persone finiscono in ospedale

Tre persone sono state soccorse nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre a Mergozzo per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. L’emergenza è scattata all’interno di un’abitazione di via Strada Vecchia, facendo intervenire sanitari e vigili del fuoco.

Le persone presenti nell’alloggio sono state assistite sul posto e successivamente trasportate all’ospedale Castelli di Verbania per gli accertamenti necessari. Non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle loro condizioni.

Il gas rilevato nell’abitazione

Durante l’intervento i vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola hanno effettuato misurazioni con la strumentazione in dotazione. I controlli hanno confermato la presenza di monossido di carbonio negli ambienti, facendo scattare immediatamente le procedure di sicurezza.

Particolare attenzione è stata quindi rivolta all’impianto utilizzato per produrre calore nell’abitazione. Il sistema è stato disattivato in via precauzionale, così da impedire ulteriori accumuli di gas prima degli approfondimenti tecnici.

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Accertamenti sulle cause

Resta ora da stabilire da dove sia partito il monossido e quale problema abbia determinato la dispersione all’interno della casa. Sono in corso verifiche sull’impianto e sulle circostanze dell’episodio, che dovranno chiarire l’origine dell’intossicazione.

Il monossido di carbonio è particolarmente pericoloso perché non ha colore né odore e può accumularsi senza essere percepito. Proprio per questo eventuali guasti o una combustione non corretta possono trasformarsi rapidamente in un’emergenza.

Tre persone affidate ai sanitari

La tempestiva richiesta di aiuto ha permesso di far intervenire le squadre prima che la situazione potesse ulteriormente aggravarsi. Tutti e tre gli occupanti sono stati portati in ospedale, dove sono stati sottoposti alle verifiche mediche previste nei casi di possibile esposizione al gas.

L’abitazione è stata nel frattempo messa in sicurezza. Gli accertamenti tecnici dovranno ora stabilire quando l’impianto potrà essere nuovamente utilizzato, una volta individuata e risolta la causa della presenza di monossido.

Foto d’archivio

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