Gattinara saluta Maria Teresa Sorce, storica insegnante delle scuole medie

Lutto nella comunità di Gattinara per Maria Teresa Sorce, insegnante molto conosciuta in città, morta all’età di 79 anni. Per molti anni aveva lavorato nelle scuole medie di Gattinara, entrando così nei ricordi di generazioni di studenti che l’avevano incontrata durante il proprio percorso scolastico.

La professoressa si è spenta mercoledì 21 ottobre all’ospedale di Borgomanero. Era una persona dal carattere riservato, poco incline a mettersi in mostra, ma proprio per il lungo servizio nella scuola il suo volto era diventato familiare a moltissime famiglie gattinaresi. Un altro lutto che colpisce il mondo della scuola assieme a quello di Francesco Senatore, per molti anni insegnante e preside all’istituto comprensivo di Borgosesia.

Generazioni di studenti la ricordano

Una carriera trascorsa nell’insegnamento lascia inevitabilmente molte tracce. Nel corso degli anni Maria Teresa Sorce aveva accompagnato centinaia di ragazzi negli anni delicati delle scuole medie, diventando parte di una fase importante della loro formazione.

La notizia della scomparsa ha quindi raggiunto non soltanto amici e conoscenti, ma anche numerosi ex alunni. Il suo ricordo resta legato soprattutto alla scuola e alla discrezione con cui aveva svolto il proprio lavoro, mantenendo nel tempo un forte legame con Gattinara.

Il legame della famiglia con la città

Accanto a lei per tanti anni il marito Ugo Scribante, conosciuto anch’egli in città. In passato aveva prestato la propria attività come volontario della Croce rossa di Gattinara, contribuendo alla vita associativa e al servizio della comunità.

Maria Teresa lascia il marito Ugo, la sorella Rosaria, i nipoti con le rispettive famiglie e gli altri parenti. Attorno a loro si sono stretti in questi giorni amici, conoscenti ed ex studenti, accomunati dal ricordo della professoressa.

Ieri l’ultimo saluto a San Pietro

Il rosario era stato recitato venerdì sera nella chiesa parrocchiale di San Pietro. I funerali si sono invece svolti ieri, sabato 24 ottobre alle 10, nella stessa chiesa di Gattinara.

Dopo la celebrazione, la salma è stata accompagnata al Tempio crematorio. Con le esequie di sabato la comunità ha dato l’ultimo saluto a un’insegnante che aveva attraversato una lunga stagione della scuola gattinarese, lasciando il proprio ricordo in tante famiglie della città.

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