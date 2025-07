Minaccia il suicidio sui social: un amico lancia l’allarme. Giovane biellese salvata grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e del 118.

Minaccia il suicidio sui social: un amico lancia l’allarme

Un giovane amico aveva notato alcune frasi preoccupanti pubblicate sui social da una ragazza. Ha provato a mettersi in contatto con lei, e non riuscendovi ha deciso di avvisare subito le forze dell’ordine. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

L’intervento tempestivo della polizia e dei vigili del fuoco ha permesso di raggiungere rapidamente l’abitazione di una giovane che stava cercando di togliersi la vita. La ragazza è infatta stata trovata in stato di semicoscienza.

LEGGI ANCHE: Chef biellese annuncia il suicidio sui social e poi si toglie la vita

Il soccorso e gli aiuti per questi problemi

La ragazza è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie. Un episodio che richiama ancora una volta l’attenzione sull’importanza di non sottovalutare segnali di disagio psicologico, soprattutto quando si manifestano online, e sull’urgenza di attivare reti di supporto in tempo utile.

Nel territorio biellese esistono servizi dedicati a chi sta attraversando un momento di crisi suicidaria. Il team multiprofessionale della struttura complessa di Psichiatria dell’Asl Biella è operativo nei Centri di salute mentale di Biella e Cossato. Il servizio è rivolto sia a chi sta vivendo una condizione di sofferenza profonda, sia a familiari, amici o conoscenti colpiti da episodi di suicidio, o che ne siano stati testimoni.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook