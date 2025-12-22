Mistero sulla tragica fine di Dario: perché il 16enne era lì? Il giovane rugbista è annegato ad Agognate, ma non si tratterebbe di suicidio.

Mistero sulla tragica fine di Dario: perché il 16enne era lì?

Si tinge di colore giallo la tragedia accaduta l’altra notte alle porte di Novara, con il giovaissimo Dario Cipullo che ha trovato una terribile morte annegando nelle acque del Canale Cavour in località Agognate.

La domanda che tutti si fanno e che per il momento non ha ancora trovato una risposta è questa: per quale motivo Dario era andato lì? Al momento infatti si tende a escludere che la caduta nel canale sia stata un gesto deliberato, e si propende piuttosto per un incidente. Ma questo non spiega come mai il ragazzo si trovasse lì dopo la serata con gli amici.

La ricostruzione della serata

Dario aveva trascorso la serata assieme ad amici e compagni di squadra del rugby, tutti riuniti a casa di una ragazza. Era circa l’una di notte quando Dario era stato portato in auto dal padre dell’amica nei dintorni del suo rione, il Santa Rita. Era sceso nei pressi del parcheggio di un supermercato, a poche decine di metri da casa.

A questo punto però, anziché rientrare, Dario avrebbe iniziato a camminare e ad allontanarsi. Per quale motivo? Non si sa. Pare che un testimone che lo abbia visto lungo la statale 299. In quei frangenti ha anche mandato un messaggio vocale all’amica che aveva osptato la cena: un messaggio pressoché incomprensibile.

La drammatica conclusione

Poi evidentemente il ragazzo ha raggiunto le sponde del Canale Cavour, ed è finito nell’acqua gelida, in quel punto profonda un paio di metri. Ha sicuramente provato a uscirne, ma non ce l’ha fatta. Si pensa a una disgrazia, ma resta il mistero sul motivo che ha spinto Dario ad allontanarsi così tanto da casa.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook