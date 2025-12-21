Tragedia a Novara: trovato il corpo del 16enne scomparso l’altra sera. Dario Cipullo è morto nel Canale Cavour ad Agognate. Questa mattina la triste scoperta.

Tragedia a Novara: trovato il corpo del 16enne scomparso l’altra sera

Si è conclusa nel modo più drammatico la vicenda di Dario Cipullo, il giovane rugbista di 16 anni di cui si erano perse le tracce dalla notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre. Questa mattina, domenica 21 dicembre, il ragazzo è stato trovato senza vita nel Canale Cavour, in zona Agognate, poco prima della rotonda che conduce all’autostrada.

La notizia ha posto fine alle ore di forte apprensione vissute dalla famiglia, dagli amici e dall’intera comunità sportiva novarese, che aveva seguito con angoscia le ricerche avviate fin dalle prime ore di sabato.

La scomparsa dopo una serata con amici

Dario era scomparso dopo aver trascorso una serata con amici e compagni di squadra. Secondo le ricostruzioni, al termine di una cena di gruppo era stato lasciato nei pressi del centro commerciale, ma da quel momento il suo telefono cellulare risultava spento e ogni tentativo di contatto era andato a vuoto. L’allarme era stato lanciato dalla madre, che al mattino non lo aveva visto rientrare a casa. Alle ricerche hanno preso parte Protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale, con l’impiego anche dei cani molecolari, impegnati per ore nel tentativo di rintracciare il giovane.

Il ritrovamento nel canale ha purtroppo confermato i timori peggiori. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, ora al lavoro per chiarire le cause della morte e ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo. Una tragedia che scuote profondamente la città.

Il messaggio del sindaco: sospese le iniziative

«Quella di oggi è una di quelle notizie che vorremmo non sentire mai – scrive il sindaco di Novara, Alessandro Canelli -. Dario aveva 16 anni. Da ieri non si avevano più notizie di lui. Oggi purtroppo è stato ritrovato senza vita nella zona di Agognate. Non credo che le parole in questo momento possano servire a dare sollievo alla famiglia alla quale giungano le mie condoglianze più sincere insieme al sostegno della città in questo momento di grande dolore.

Abbiamo deciso, insieme alla Provincia, di sospendere le iniziative natalizie previste per oggi, vale a dire l’arrampicata dei Babbi Natale su Palazzo Natta e la street band itinerante».

