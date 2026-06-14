Il mondo dei camperisti in lutto per Adriano Colella

Adriano Colella, imprenditore di 50 anni legato al settore dei camper, è morto nei giorni scorsi a Chivasso, all’interno del vecchio capannone aziendale di corso Galileo Ferraris. La notizia ha colpito profondamente la città e il mondo del turismo all’aria aperta.

L’allarme è scattato dopo le 17. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce rossa di Chivasso con l’équipe medica del 118 e una pattuglia dei carabinieri. Per l’uomo, però, non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno constatato il decesso.

I rilievi e il dolore della famiglia

Dopo l’intervento dei soccorritori, sono state avviate le procedure previste in questi casi. Sono stati informati il medico legale dell’AslTo4 e la procura della Repubblica di Ivrea, mentre i carabinieri hanno seguito gli accertamenti all’interno della struttura.

La salma è stata poi trasferita nelle camere mortuarie dell’ospedale civico di Chivasso. I funerali si sono svolti in forma privata, per volontà dei familiari, che hanno scelto il riserbo in un momento segnato da un dolore improvviso e profondo.

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Un riferimento per i camperisti

Il nome di Adriano Colella era conosciuto da moltissimni piemontesi appassionati di camper. La sua attività, Camper One, era stata per anni un punto di riferimento in tutto il territorio. Colella viveva il lavoro con passione e competenza. Faceva parte della giunta di Assocamp Confcommercio e metteva la propria esperienza a disposizione del settore. Restano il ricordo di un professionista stimato e l’affetto di chi in lui trovava sempre un consiglio sincero. Lo riporta Prima Chivasso.

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