Il mondo del commercio piange Lara, morta a soli 54 anni

Colleghi, amici e clienti ricordano Lara Fracasso, 54 anni, conosciuta e stimata commerciante di Santhià appartenente a una storica famiglia di esercenti. Le esequie sono satte celerate nei giorni scorsi, in una giornata segnata dalla partecipazione e dall’affetto di molti concittadini che hanno voluto renderle omaggio.

Un esempio di forza condivisa

La sua battaglia contro una malattia aggressiva è stata seguita con partecipazione da numerose persone. Attraverso i social e i messaggi rivolti ad amici e conoscenti, Lara Fracasso ha raccontato senza filtri il percorso delle cure, mostrando una determinazione che ha colpito profondamente chi la seguiva.

Anche nei momenti più difficili non ha rinunciato a trasmettere speranza. Il suo atteggiamento positivo e la volontà di affrontare ogni ostacolo con dignità hanno rappresentato un sostegno concreto per altri malati e per le loro famiglie.

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Il legame con il commercio e la città

Figlia di una famiglia da sempre legata al commercio locale, aveva lavorato nello stesso settore che ancora oggi vede impegnata la sorella Simona a Vercelli. Un percorso professionale costruito sul contatto con le persone e sulla capacità di instaurare rapporti sinceri e duraturi. A Santhià gestiva un punto vendita di abbigliamento e intimo.

Era conosciuta per il carattere aperto e solare. La notizia della sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di vicinanza, confermando quanto fosse apprezzata all’interno della comunità cittadina.

Il ricordo che resta

Lara Fracasso ha lasciato il marito Cristian Zuccon, il figlio Andrea con Carlotta, la sorella, i nipoti e i cugini. Attorno alla famiglia si è stretta una comunità intera, colpita dalla perdita di una donna che ha affrontato il dolore con straordinaria forza d’animo.

Il suo ricordo continuerà a vivere nelle testimonianze di chi l’ha conosciuta e nelle parole di quanti hanno trovato conforto nel suo esempio. Una lezione di coraggio che Santhià difficilmente dimenticherà.

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