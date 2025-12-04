Morta la 38enne che si era sparata alla testa dopo un litigio. La lite sarebbe scaturita da un cavallo che la donna voleva in dono e che il compagno le avrebbe negato.

Morta la 38enne che si era sparata alla testa dopo un litigio

Non ce l’ha fatta Francesca Asinari, la 38enne che nel pomeriggio di sabato 29 novembre, intorno alle 17.30, al culmine di una lite col compagno, si era sparata un colpo di pistola alla testa ferendosi gravemente.

Dalle prime ricostruzioni della vicenda pare che il motivo del litigio sia stato scatenato da un cavallo che la donna voleva in regalo ma che il compagno le ha rifiutato. Il tragico episodio è avvenuto in strada Madonna della Neve, di località Vauda, nei pressi di un capannone di un’azienda semi-abbandonata dove è nata la furibonda lite. La donna era caduta a terra semicosciente.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto, all’arrivo dei soccorritori, era presente il compagno che ha immediatamente allertato i soccorsi. La 38enne era stata soccorsa dal personale 118 e trasportata all’ospedale Ciriè in codice rosso. Ai carabinieri della compagnia di Venaria, coordinati dalla procura di Ivrea, toccherà fare luce su quanto accaduto.

Come accennato, da una prima ricostruzione sembra vi sia stato un violento litigio tra i due nolesi che abitano non distante dal luogo dove la donna si è sparata. La 38enne, impugnando la pistola di famiglia, sarebbe uscita, correndo, in strada, inseguita dal compagno, nel tentativo di fermarla.

Poi lo sparo. I militari stanno controllando le telecamere della zona per acquisire ulteriori elementi. La pistola utilizzata dalla 38enne sarebbe appartenuta a uno dei nonni ma mai dichiarata alle autorità competenti dopo il decesso del familiare. Quindi scatterà una denuncia per detenzione illegale di arma da fuoco. Lo riportano i colleghi di Prima il Canavese.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook