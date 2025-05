Carabiniere di 29 anni stroncato da un malore: sconcerto nel Novarese. Inutili i tentativi di rianimazione. Giuseppe Livrieri giocava anche a calcio nel River Sesia.

Una tragedia ha colpito l’altra notte la comunità di Biandrate e tutto il Novarese: Giuseppe Livrieri, carabiniere di 29 anni, è morto improvvisamente nella sua abitazione, probabilmente a causa di un malore.

Originario di Altamura, in provincia di Bari, Giuseppe Livrieri prestava servizio da due anni nella caserma dei carabinieri di Biandrate. Giovane, appassionato e benvoluto dai colleghi, avrebbe compiuto 30 anni il prossimo 24 giugno. Secondo le prime ricostruzioni, Giuseppe si sarebbe sentito male all’improvviso nella sua abitazione. I soccorsi sono stati tempestivi, ma purtroppo per il giovane carabiniere non c’è stato nulla da fare.

La comunità e i colleghi sotto choc

La notizia della morte di Livrieri ha scosso profondamente non solo i colleghi della caserma, ma l’intera comunità locale. In tanti lo ricordano come un ragazzo gentile, sempre disponibile e molto stimato. «Una perdita enorme per tutti noi – raccontano alcuni conoscenti –. Giuseppe era un punto di riferimento, un amico oltre che un tutore dell’ordine».

La scomparsa di Giuseppe Livrieri ha suscitato cordoglio anche nel mondo del calcio dilettantistico: era infatti in forza al River Sesia, formazione di Seconda categoria. «Ciao Beppe – così lo ricordano sui social – non abbiamo più lacrime, per la prima volta un tuo scherzo non ci è piaciuto. Per sempre con noi nei nostri cuori».

Il dolore della famiglia

I familiari, giunti da Altamura, sono stati immediatamente informati della tragedia. La data dei funerali non è ancora stata comunicata, ma si prevede una grande partecipazione da parte della comunità di Biandrate e dei carabinieri di tutta la zona, che si stringono intorno al dolore della famiglia Livrieri.

Al momento, secondo le testimonianze raccolte, si ipotizza un malore improvviso come causa della morte. Saranno gli accertamenti medici a chiarire le cause esatte del decesso.

