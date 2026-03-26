Morto a 30 anni dopo un volo con l’auto: l’addio della comunità. Rocambolesco incidente di un suv, ci sono anche sei giovani feriti.

Morto a 30 anni dopo un volo con l’auto: l’addio della comunità

E’ stato celebrato nei giorni scorsi nella chiesa parrocchiale di Uggiate con Ronago, il funerale di Francesco Roncoroni, il trentenne comasco morto lo scorso fine settimana in un incidente stradale avvenuto nel Vco.

Roncoroni aveva compiuto 30 anni appena pochi giorni prima, il 9 marzo. Sabato 14 era partito insieme a un gruppo di amici per trascorrere una giornata sulla neve nella località di San Domenico. Il gruppo aveva raggiunto la zona con due auto, ma a causa delle condizioni meteo e della strada di montagna, alcuni avevano preferito lasciare il proprio mezzo a valle.

La tragedia lungo la provinciale

Nel pomeriggio, intorno alle 16.30, mentre il gruppo faceva ritorno verso casa a bordo di un unico veicolo, il suv è uscito di strada dopo aver affrontato una curva. L’impatto contro il guardrail è stato violento: la barriera è stata divelta e il mezzo è precipitato per alcuni metri, finendo a ridosso di una abitazione. Sei dei sette occupanti sono riusciti a uscire con ferite lievi o quasi illesi, mentre per il giovane, seduto accanto al conducente, le conseguenze sono state fatali.

Sul fronte giudiziario, la procura di Verbania ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Dopo l’autopsia, la salma è stata restituita alla famiglia. Le indagini proseguono per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente: al vaglio degli inquirenti ci sono diversi elementi, tra cui le condizioni della strada innevata e la velocità del veicolo al momento dello schianto.

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