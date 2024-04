Morto a 44 anni ex calciatore e insegnante dell’Enaip. Un malore ha portato via un giovane padre di famiglia: sconcerto tra i conoscenti e i colleghi.

«Questa mattina Enaip Domodossola si è svegliato nel silenzio più assoluto. Nei corridoi e negli uffici solo occhi lucidi e visi sgomenti. Nessuna parola capace di raccontare, commentare, spiegare l’improvvisa scomparsa di Roberto Fantone, 44 anni, nella sua casa di Preglia di Crevoladossola, dove viveva con la moglie Katiuscia e la figlia Camilla. Roberto era psicologo e psicoterapeuta e da tempo collaborava con Enaip, come insegnante, orientatore, tutor e coordinatore corsi».

Questo l’annuncio che i colleghi dell’Enaip hanno pubblicato per annunciare l’improvvisa scomparsa di un insegnante conosciuto e stimato.

L’uomo è stato fulminato da un malore improvviso che l’ha sorpreso nella casa in cui viveva con la moglie e la figlia di appena 7 anni.

Domenica scorsa era stato alla Margherita

Aveva sempre amato il calcio, e in passato lo aveva anche praticato a buon livello. Aveva anche giocato qualche partita con il Novara in serie C negli anni Novanta. Poi ha giocato nel Verbania, nel Gravellona, nel Baveno, nel Gozzano, nell’Omegna e nella Juve Domo.

Un infortunio lo aveva costretto a smettere. E così si era dedicato alla montagna, in particolare con lo scialpinismo. Domenica era salito con un amico fino alla Capanna Margherita, oltre alla punta Parrot. Una persona in forma, nulla poteva far presagire quello che sarebbe poi accaduto pochi giorni dopo.

