Morto a 7 anni, una comunità saluta il piccolo Andrè. Si celebra il funerale del bambino ucciso da una crisi cardiaca: lutto nella scuola.

Si celebra nel pomeriggio di oggi, sabato 5 ottobre, il funerale di Andrè Pietro Quartararo il bambini di nemmeno 7 anni di Cameri morto nei giorni scorsi a seguito di una crisi cardiaca. Il piccolo già da tempo soffriva di cuore. La comunità si potrà stringere attorno ai genitori Rosa e Maurizio con le sorelle Mia e Stefani.

André Quartararo avrebbe compiuto 7 anni il prossimo 11 dicembre.

Il dramma a scuola

Era il 27 settembre, poco prima delle 14. Il bambino si è sentito male a scuola, alla primaria Tadini. Con i suoi compagni della 2B stava giocando dopo il momento del pranzo. Immediato il soccorso del 118. La situazione è apparsa subito gravissima, tant’è che è stato deciso l’immediato trasferimento del bambino all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino.

Ma il piccolo cuore di Andrè ha smesso di battere proprio durante il trasporto verso il pronto soccorso. E non c’è stato più nulla da fare. Per la scuola e per tutta la comunità sono stati giorni di sconcerto e dolore: oggi gli insegnanti e i compagni saranno con Andrè per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.

