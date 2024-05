Morto a soli 58 anni, famiglia in lutto con tutta la comunità. L’annuncio è stato dato dalla madre e dalle due sorelle.

Morto a soli 58 anni, famiglia in lutto con tutta la comunità

E’ mancato nella giornata di ieri, mercoledì 29 maggio, Sandro Rosso, 58 anni. L’uomo viveva a Biella con i familiari: l’uomo ha cessato di vivere nella propria abitazione nel rione Villaggio Lamarmora. L’uomo non era sposato. Ad annunciarne la scomparsa sono la mamma Teresita, le due sorelle Laura, con Fabrizio e Simone, e Milena, con Marco, Mattia e Tommaso. Lo piangono anche lo zio Pierangelo e l’affezionata cugina Giuseppina.

LEGGI ANCHE: Muore in ospedale giovane padre di appena 31 anni

Il funerale domani pomeriggio

Come riporta Prima Biella, è già stata fissata la data del funerale, che si terrà nel pomeriggio di domani, 31 maggio, a partire dalle 15, nella chiesa parrocchiale del Villaggio Lamarmora. Ma già nella serata di oggi gli amici e i conoscenti potranno stringersi intorno ai familiari in occasione della recita del rosario. E’ in programma per le 18 sempre nella chiesa parrocchiale del Villaggio Lamarmora.

Dopo la cerimonia funebre, il feretro verrà accompagnato al cimitero urbano di Biella, dove Sandro potrà risposare.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook