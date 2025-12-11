In moto si schianta contro una sbarra: morto a 26 anni. Un tragico incidente ha portato via un giovane conosciuto da tutti.

In moto si schianta contro una sbarra: morto a 26 anni

Una tragica fatalità è costata la vita a Renato Perono, 26 anni, residente a Ozegna, nel Canavese. Il giovane motociclista è morto nella serata di domenica 8 dicembre, intorno alle 20, lungo la strada provinciale 41, in un tratto sterrato alla periferia del paese.

Secondo le prime ricostruzioni, Perono stava percorrendo un segmento di strada non asfaltato quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto finendo nella scarpata a bordo carreggiata. Il mezzo avrebbe poi impattato violentemente contro una sbarra metallica. L’urto è stato devastante e purtroppo immediatamente fatale.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i mezzi di soccorso del 118 di Azienda Zero, con ambulanze partite dalle basi di San Giorgio Canavese e Castellamonte. Le équipe sanitarie hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione nel tentativo di salvare il giovane, ma ogni sforzo si è rivelato inutile: il motociclista è deceduto sul luogo dell’incidente.

La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo tutti gli elementi necessari per chiarire come il 26enne abbia potuto perdere il controllo della moto in quel tratto sterrato.

Una comunità nel dolore

La comunità di Ozegna è sotto choc per la tragedia. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore alla famiglia, profondamente colpita. «La comunità di Ozegna si unisce in un abbraccio sincero e commosso alla famiglia di Renato, colpita da un dolore immenso che lascia senza parole – dice il sindaco Federico Pozzo -. In questi giorni così difficili, ogni pensiero va ai suoi cari, affinché possano sentire la vicinanza e l’affetto di un intero paese che si stringe attorno a loro con rispetto e delicatezza».

