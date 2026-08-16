Motocicletta distrutta dalle fiamme nel giorno di Ferragosto

Una motocicletta ha preso fuoco nel primo pomeriggio di ieri, sabato 15 agosto, a Cigliano, nel Vercellese. L’allarme è scattato poco dopo le 13.30 in corso Re Umberto I, dove è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris. Fortunatamente l’episodio non ha provocato feriti.

Il rogo si è sviluppato proprio nelle ore centrali della giornata di Ferragosto. Ricevuta la richiesta di intervento, i vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo dove si trovava la motocicletta e hanno immediatamente avviato le operazioni necessarie per spegnere le fiamme.

Le operazioni dei vigili del fuoco

La squadra del distaccamento di Livorno Ferraris ha provveduto alla completa estinzione dell’incendio, evitando che le fiamme potessero interessare ulteriormente l’area circostante. Concluso lo spegnimento, sono iniziate le successive verifiche per eliminare eventuali situazioni di pericolo.

I vigili del fuoco hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza della zona interessata dal rogo. Non è stato necessario alcun intervento sanitario: nell’incendio della motocicletta, infatti, nessuna persona è rimasta ferita. Della moto invece non è rimasto quasi nulla: il fuoco ha letteralmente devastato il mezzo.

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Sul posto anche i carabinieri

In corso Re Umberto I sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Cigliano. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio del mezzo, sulle quali al momento non sono state fornite ulteriori indicazioni.

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