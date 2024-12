Motociclista 33enne ferito in superstrada a Masserano. Portato al pronto soccorso con codice rosso, ora è fuori pericolo.

Motociclista 33enne ferito in superstrada a Masserano

E’ finito a terra rimanendo gravemente ferito. L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi sulla superstrada di Biella all’altezza dell’uscita di Masserano. Il protagonista dell’eposodio è stato un motociclista di 33 anni residente a Cerrione, che è finito a tera. Sembra che abbia perso il controllo della propria Bmw Tg, finendo sbalzato sull’asfalto.

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco. L’uomo è stato preso in cura dai sanitari, e quindi è stato ricoverato in codice rosso.

Ora è fuori pericolo

Trasportato in pronto soccorso in situazione di massima urgenza, gli sono poi stati diagnosticati trenta giorni di prognosi. Sulla dinamica dell’incidente in cui non ci sarebbero altri veicoli coinvolti, stanno indagando i carabinieri.

L’uomo per fortuna non è in pericolo di vita anche se le sue condizioni sono parse da subito gravi. I medici sono riusciti a stabilizzarlo.

Per quanto riguarda la causa del sinistro non è da escludere che possa essere stato causato dall’asfalto viscido o da una manovra errata da parte del motociclista. Il motoveicolo è stato pesantemente danneggiato.

Foto d’archivio

