Motociclista 17enne morto dopo lo scontro con un’auto. Il ragazzo è stato sbalzato a una decina di metri di distanza e ha impattato contro l’asfalto: nulla da fare per lui.

Motociclista 17enne morto dopo lo scontro con un’auto

All’impatto contro la vettura è stato sbalzao di sella e ha fatto un volo di almeno dieci metri prima di ricadere sull’asfalto. E’ purtroppo deceduto sul colpo un ragazzo di appena 17 anni che nella serata di ieri, giovedì 7 novembre, si è scontrato in moto contro un’auto. Il fatto è accaduto alla periferia di Ivrea, nel territorio di Banchette.

Si è trattato di uno scontro frontale avventuto via Pavone, quasi davanti a una caserma dei vigili del fuoco. L’impatto è avvenuto tra la moto guidata dal giovane e una Alfa Romeo Mito.

LEGGI ANCHE: Schianto auto-moto lungo la strada 299: centauro in codice rosso. VIDEO

L’arrivo dei soccorritori

Agli operatori del soccorso del 118 si è presentata una scena terribile. La moto era pressoché disintegrata, mentre per il ragazzo non c’era ormai nulla da fare. Troppo grave il trauma riportato nella caduta: è stato fatto arivare anche un elicottero, ma è stato inutile. Ferite lievi invece per l’autista della Alfa Romeo Mito.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco arrivati da vicino distaccamento di Ivrea e gli agenti dell commissariato di polizia. Sono stati loro a occuparsi dei rilievi del caso, e dovranno stabilire la dinamica dell’incidente.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook