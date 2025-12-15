Motociclista esce di strada e muore sul colpo: aveva 58 anni. Nell’incidente non risultano coinvolti altri veicoli.

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di ieri, domenica 14 dicembre, a Sale, in provincia di Alessandria. Un motociclista di 58 anni ha perso la vita lungo la strada provinciale 83, l’arteria che collega Alessandria a Sale in direzione San Giuliano Vecchio.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, l’uomo avrebbe perso il controllo della motocicletta, uscendo autonomamente dalla carreggiata. Non risultano coinvolti altri veicoli e l’incidente sarebbe avvenuto senza testimoni diretti.

Nulla da fare per il centauro

L’allarme è scattato intorno alle 16, facendo confluire sul posto i soccorritori del 118, intervenuti anche con l’elisoccorso. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il motociclista non c’è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.

Sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Tortona, che hanno provveduto ai rilievi e alla gestione della viabilità, avviando nel contempo gli accertamenti necessari per chiarire le cause e l’esatta dinamica dell’uscita di strada. Le generalità della vittima non sono state rese note.

Si cercano le cause dell’incidente

Le operazioni si sono protratte per diverse ore, con rallentamenti al traffico lungo la provinciale. Gli approfondimenti proseguono per stabilire se alla base dell’incidente vi siano state condizioni dell’asfalto, fattori ambientali o un improvviso malore.

