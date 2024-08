Motociclista muore sulla pista di cross a Vercelli. La vittima è un uomo sulla cinquantina: è caduto lungo il circuito.

Motociclista muore sulla pista di cross a Vercelli

Tragedia lungo la pista di motocross di Vercelli. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 17 agosto: un motociclusta sulla cinquantina è caduto con la moto mentre stava percorrendo il circuito collocato in via Novara, ed è morto pressoché sul colpo. La dinamica dell’episodio per il momento è ancora da chiarire in via ufficiale.

LEGGI ANCHE: Incidente al motocross: un 29enne in codice rosso

Nulla da fare per lui

Subito sono stati fatti intervenire i soccorsi, ma per il motociclista non c’era più nulla da fare. Scattato l’allame, gli operatori del 118 hanno tentato di rianimare il malcapitato, ma alla fine hanno dovuto arrendersi. Sul posto anche le forze dell’ordine per le indagini e per i rilievi del caso. Da stabilire se l’uomo sia morto a causa dei traumi riportati o se sia stato colpito da un malore, e per questo motivo abbia quindi perso il controllo del mezzo.

Al momento non è ancora stata resa nota l’identità della vittima.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook