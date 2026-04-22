Motociclista valsesiano cade scivolando su una macchia di gasolio. L’uomo è stato portato al pronto soccorso per gli accertamenti di prassi.

Motociclista valsesiano cade scivolando su una macchia di gasolio

Ha perso il controllo delle moto scivolando su una chiazza di gasolio, e si è ferito. Momenti di paura nei giorni scorsi a Cossato per un incidente che ha coinvolto un motociclista di 31 anni residente in bassa Valsesia. L’uomo, mentre stava percorrendo un tratto di strada nei pressi di una rotonda, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo a causa della presenza di una chiazza di gasolio sull’asfalto.

Il fondo reso scivoloso dal carburante avrebbe fatto sbandare la moto, provocando la caduta del centauro. L’impatto con la carreggiata gli ha causato alcune contusioni, fortunatamente senza conseguenze gravi.

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L’intervento degli operatori sanitari

Lanziato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al motociclista prima di accompagnarlo in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sono poi stati attivati anche gli interventi per la messa in sicurezza della strada, al fine di evitare ulteriori rischi per gli altri utenti in transito. Resta da chiarire l’origine della notevole perdita di gasolio, che molto probabilmente è stata causata dal passaggio di un altro veicolo.

Foto d’archivio

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