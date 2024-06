Mucche morte carbonizzate sul tir in fiamme sull’autostrada. Il conducente non è riuscito a salvare tutti gli animali che aveva a bordo.

Momenti drammatici l’altro pomeriggio lungo la tratta autostradale tra Torino e Bardonecchia. Un paio di chilometri prima del casello di Avigliana è andato in fiamme un camion carico di mucche. Probabilmente le fiamme si sonno innescate per qualche malfunzionamento del motore, poi si sono esteste a tutto il veicolo.

A lanciare l’allarme è stato il conducente, intanto che cominciava a liberare le mucche dal rimorchio.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul luogo dell’incendio sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia stradale della sottosezione di Susa. Nonostante il conducente abbia fatto il possibile per salvare gli animali, sei mucche hanno trovato una morte atroce tra le fiamme, e sono state recuperate carbonizzate. Altri 21 sono invece state fatte uscire in strada, con i poliziotti che hanno evitato la fuga.

Altri animali erano poi in un’altra zona del rimorchio, e non hanno corso pericoli. I vigili del fuoco hanno terminato il loro lavoro spegnendo le fiamme e mettendo in sicurezza l’area.

