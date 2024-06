Muore a 59 anni ex comandante della polizia municipale del Vergante. Mario Aceti stroncato in pochi giorni da un’infezione polmonare.

Un’infezione polmonare ha stroncato in un tempo brevissimo l’ex comandante della polizia locale dell’Unione del Vergante Mauro Aceti, 59 anni.

L’uomo era originario di Gignese, dove aveva vissuto tanti anni. Oltre a essere responsabile della polizia municipale dell’Unione del Vergante, Mario Aceti era anche coordinatore della Protezione civile della zona, e per qualche tempo pure consigliere comunale a Gignese. Lo riportano i colleghi di Prima Novara.

Trasferito nel Milanese per dedicarsi alla ristorazione

Negli ultimi anni era stato coinvolto in una vicenda giudiziaria: in particolare, una caso di peculato e simulazione di reato per ammanchi di introiti delle contravvenzioni. Le indagini erano iniziate nel 2019 da segnalazioni interne all’Unione Associata dei Comuni del Vergante su ammanchi che risultavano dagli introiti di sanzioni al codice della strada.

Era stato condannato in primo grado nel 2022 e ovviamente aveva perso il lavoro. Aveva però sempre contestato le accuse, ed era quindi in attesa del processo d’appello.

Nel frattempo, si era trasferito nel Milanese e si era inventato un nuovo lavoro, questa volta nel settore della ristorazione.

