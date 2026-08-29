Muore a poco più di vent’anni e dona gli organi: il suo ultimo gesto salva sei vite

Una donazione multipla di organi e tessuti è stata portata a termine nei giorni scorsi all’ospedale di Rho grazie alla volontà espressa da un giovane poco più che ventenne. Il ragazzo era arrivato al pronto soccorso in condizioni gravissime e, nonostante il ricovero in terapia intensiva e tutti i tentativi dei sanitari, è deceduto.

La sua decisione di diventare donatore, manifestata quando era ancora in vita, è stata rispettata e sostenuta dalla famiglia anche nel momento del dolore. Da quella scelta è partita una delle procedure più impegnative affrontate dalla struttura, con il coinvolgimento di numerosi professionisti e centri specializzati.

Oltre 15 ore in sala operatoria

L’intervento è iniziato alle 8.30 ed è proseguito senza interruzioni fino a mezzanotte. A coordinare le operazioni sono stati il Centro regionale prelievi e il Nord Italia Transplant, mentre a Rho sono confluite équipe provenienti da diverse strutture ospedaliere italiane.

Sono stati coinvolti specialisti del Policlinico, degli ospedali Niguarda e Gaetano Pini, del Centro cardiologico Monzino e dell’Ismet di Palermo, oltre a professionisti arrivati da Bergamo e Pavia. Fondamentale anche il lavoro del personale dell’Asst Rhodense e il supporto dei servizi di Garbagnate.

Sei vite salvate grazie alla donazione

Il risultato dell’imponente operazione è racchiuso nei numeri comunicati dal Coordinamento regionale di procurement di Areu: gli organi donati hanno offerto una speranza di vita a sei pazienti, mentre tessuti e altri componenti hanno permesso di migliorare le condizioni di oltre dieci persone.

Il direttore generale dell’Asst Rhodense Marco Bosio ha sottolineato il valore della scelta del giovane e della sua famiglia, ringraziando il personale sanitario per professionalità e umanità. Una tragedia personale si è così trasformata in una possibilità concreta di futuro per numerose persone. Lo riporta Prima Milano Ovest.

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