Muore colpito dall’albero che stava tagliando: aveva 57 anni. La tragedia sotto gli occhi del figlio che era al lavoro con la vittima.

Muore colpito dall’albero che stava tagliando: aveva 57 anni

Tragedia in Bassa Ossola, dove nei boschi sopra l’abitato di Ornavasso un uomo di 57 anni è morto dopo essere stato violentemente colpito dal ramo di un albero. E’ accaduto nella mattinata di ieri, sabato 11 aprile. Erano circa le 10.30 quando è avvenuto l’incidente.

La vittima è Ferruccio Bacchin, residente in paese. Secondo una prima ricostruzione, stava lavorando insieme a uno dei figli al taglio di un albero quando una parte del tronco o un ramo si è improvvisamente spezzato, colpendolo alla testa. L’impatto si è rivelato fatale. Nonostante il rapido intervento dell’eliambulanza, per lui non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno invece prestato assistenza al figlio, sotto shock per quanto accaduto.

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L’intervento dei soccorritori

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche un elicottero della Guardia di finanza e un tecnico del soccorso alpino militare, che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica. Il recupero della salma è stato affidato ai volontari del Soccorso alpino civile di Ornavasso.

La notizia si è diffusa rapidamente in tutto il paese, dove erano in corso anche i festeggiamenti nel rione della famiglia Bacchin per la Madonna del Bosco. Tutte le iniziative previste sono state annullate in segno di lutto e vicinanza ai familiari. Ferruccio Bacchin lavorava come autotrasportatore per una società lombarda, conducendo autocisterne.

Foto d’archivio

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