Anziano morto carbonizzato in una struttura per persone disabili. Probabilmente il rogo è stato innescato da una sigaretta rimasta accesa.

E’ di un morto e un intossicato lieve il bilancio di un incendio divampato la scorsa notte nella casa di riposo Fondazione comunità “La Torre” di Rivarolo Canavese. A perdere la vita, avvolto dalle fiamme, è stato un 78 enne residente ad Ozegna. Si chiamava Piero Gaviati. L’anziano, autosufficiente, era ospite della struttura solo in via provvisoria. Lo riporta Prima il Canavese.

Il primo ad intervenire per domare le fiamme con un’estintore è stato un operatore socio-sanitario di 52 anni. Lievemente intossicato dai fumi, l’uomo si è recato in autonomia all’ospedale di Ivrea per gli accertamenti del caso.

Si indaga sulle cause dell’incendio: sospetti su una sigaretta

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Rivarolo, Ivrea e Torino che hanno lavorato diverse ore per spegnere le fiamme. Sono stati proprio i caschi rossi, una volta messa in sicurezza l’area, a rinvenire il corpo carbonizzato del 78enne. Sul posto anche un’équipe medica del 118 e i carabinieri di Rivarolo.

Ad innescare l’incendio potrebbe essere stato un mozzicone di sigaretta acceso, ma la certezza si avrà soltanto al termine delle indagini tuttora in corso. I locali colpiti dalle fiamme sono stati posti sotto sequestro, il resto della struttura è stata dichiarata agibile.

