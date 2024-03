Muore il vecchio maestro. «Vorrei qualche ex allievo al mio funerale». Una vicenda commovente, nelle ultime volontà l’affetto per i “suoi” ragazzi.

«Buonasera a tutti, scrivo su questo gruppo per provare ad onorare le ultime volontà di mio padre venuto a mancare ieri mattina. Guido Ferro stato un maestro che ha insegnato alla scuola elementare “Walt Disney” fino alla seconda metà degli anni 90, ha sempre lavorato con dedizione ed amore, purtroppo la sua vita terrena è terminata ieri. Nelle sue ultime volontà ha espresso il desiderio di avere presente al suo funerale, se possibile, qualcuno dei suoi ex alunni. Pertanto provo a lanciare questo messaggio, nella speranza che qualcuno di voi si riconosca ed abbia il piacere di porgere un ultimo saluto al maestro. Grazie di cuore».

E’ il messaggio lanciato sui social di Nichelino, nel Torinese, da Mirco Ferro, figlio dell’insegnante. Il quale si fa portavoce delle ultime volontà dello storico maestro e invita gli ex allievi al funerale dell’uomo.

Il funerale nella mattinata di oggi

Le esequie del maestro Guido Ferro si celebrano nella mattinata di oggi, giovedì 7 marzo. Tantissimi i commenti al post pubblicato dal figlio, con condoglianze e ricordi dell’anziano insegnante.

«Sei stato più che un maestro, sei stato un guida e un sopratutto un grande amico! Grazie per tutto ciò che hai fatto per noi, non ti dimenticheremo mai! La tua classe 1991-1996» scrive un utente. «Condoglianze, lo ricordo con piacere le mie figlie frequentavo la stessa sua scuola, grande uomo» commenta una donna. Ma chissà se ci sarà qualcuno di loro al funerale.

