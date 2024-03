Muore improvvisamente 50enne commesso di profumeria. Sconcerto tra i conoscenti, l’uomo era stato dimesso di recente dall’ospedale.

Era una persona conosciutissima a Novara e nel Novarese: aveva lavorato in alcuni locali cittadini, e attualmente era commesso della storica profumeria “Fratelli Villa di Terenzio” di via Andrea Costa, attività per la quale svolgeva le consegne. Marco Girello è morto improvvisamente a soli 50 anni, lascando nel dolore i genitori, la sorella Lara con il marito Davide e le nipoti Carlotta e Alice.

L’uomo era stato da poco dimesso dall’ospedale. Il decesso è arrivato improvviso l’altra sera, mentre Marco era a casa.

Tanti ricordi sui social

Come riportano i colleghi di Prima Novara, sono tantissime le testimonianze da parte di amici e conoscenti ancora increduli per la sua scomparsa. «Marco era ben voluto da tutti e gli volevamo bene. Amava la vita e il suo sorriso resterà sempre nei nostri cuori».

«Ora sono qui che penso alle migliaia di birre che ho spillato al ‘primo’ Lord Byron e che ti ho passato nei vassoi per portarle ai tavoli – si legge in un altro ricordo – sempre uno scambio di sorrisi, battute, risate… Sei sempre stato un’ottima compagnia e sicuramente continuerai ad esserlo. Apro una birra, ne bevo solo un sorso, un sorso… per te».