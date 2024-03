Appassionato di Volkswagen Golf muore improvvisamente a 37 anni. Una comunità in lutto, il ricordo degli amici del VWGolfCommunity.

Una morte improvvisa che ha lasciato la sua famiglia e i suoi amici senza parole, un destino assurdo che ha chiamato a sé un giovane di 37 anni. Come riportano i colleghi di Prima Chivasso, Enrico Felloni amava la vita, amava i motori, e aveva una vera passione per la Volkswagen Golf GTI, lui stesso ne possedeva un esemplare. Una passione che lo ha portato, dal 2019, a guidare l’associazione VWGolfCommunity che conta centinaia di soci in tutta Italia.

E con il suo negozio “GT World” di via Aldo Moro a Chivasso, alcuni anni fa era diventato un punto di riferimento per tutti gli amanti del tuning, e non solo.

Ha lascoato la mamma Marilia, il papà Maurizio, la nonna Luisa, gli zii, i cugini e altri parenti. L’annuncio del decesso è stato reso a funerali avvenuti.

Il ricordo degli amici

«E’ un giorno tristissimo – scrive Matteo, membro del direttivo di VWGolfCommunity -. Enrico è entrato nel forum nel 2010 e da allora ci ha sempre accompagnato in tutte le attività, con impegno e generosità. Oggi è un amico, un compagno di avventure, e naturalmente il nostro presidente. Leggere la notizia mi ha messo i brividi, e non voglio aggiungere altro su quanto successo».

«Ciao Enrico – aggiunge Andrea – sei stato e sempre sarai il nostro presidente. Fa tanto tanto male sentire e leggere queste notizie ma vedere tutta questa commozione è un un segno bellissimo che testimonia la grandezza di quello che anche tu hai contribuito a costruire e rendere grande e che c’è qualcosa di grande che ti renderà sempre presente tra tutti noi».