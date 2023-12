Muore improvvisamente nel giardino il giorno di Natale. Un malore non ha lasciato scampo a una 82enne.

La giornata di festa si conclude in tragedia in un’abitazione del Biellese orientale. Mariella Savoia, 82 anni, è stata colta da un malore improvviso nel giardino di casa a Ronco Biellese proprio la sera di Natale. I soccorsi sono stati chiamati poco dopo le 21 dai familiari, che non avevano notizie di lei da alcune ore.

Purtroppo, quando gli operatori del 118 sono arrivati non c’era più nulla da fare.

Una comunità in lutto

La morte di Mariella Savoia ha lasciato un vuoto profondo nella vita dei suoi cari. I due figli, Andrea e Michele, insieme alle rispettive mogli Mara e Cristina, sono ora costretti a confrontarsi con la perdita della madre. Anche i nipoti, Alessandra, Alberto e Lorenzo, e il fratello Gian Battista, sono colpiti dal dolore della scomparsa.

Mariella Savoia era originaria di Campiglia Cervo, nata il 26 novembre 1941. Il funerale è stato celebrato nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 dicembre, nella chiesa parrocchiale dei Santi Bernardo e Giuseppe a Campiglia Cervo. Una veglia di preghiera si è svolta ieri, mercoledì 27, alle 18.30, per ricordare la vita di Mariella e condividere il dolore della sua improvvisa scomparsa.

