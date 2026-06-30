Muore in moto a 18 anni: aveva appena finito di consegnare pizze

Un ragazzo di 18 anni, Andrea Salvati, è morto dopo un incidente avvenuto nella serata di domenica a Poirino, nel Torinese. Il giovane stava viaggiando in motorino quando, intorno alle 22.30, è caduto sull’asfalto all’altezza di una rotonda. La dinamica dell’accaduto è al centro degli accertamenti.

Andrea aveva appena terminato alcune consegne a domicilio di pizze, un lavoro che svolgeva saltuariamente per guadagnare qualcosa e mettere da parte dei soldi. La caduta ha avuto conseguenze gravissime: nell’impatto il ragazzo ha riportato un forte trauma toracico, apparso subito molto serio ai soccorritori arrivati sul posto.

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Il trasporto al Cto

Dopo l’allarme sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno prestato le prime cure al diciottenne direttamente sul luogo dell’incidente. Le sue condizioni hanno reso necessario il trasferimento urgente in ospedale, al Cto, dove i medici hanno tentato di salvarlo. Purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Andrea Salvati viveva a Trofarello, paese dove si trova anche la pizzeria per la quale effettuava consegne a domicilio, raggiungendo anche i centri vicini. La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità, lasciando dolore e incredulità per una vita spezzata a soli 18 anni.

Foto d’archivio

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