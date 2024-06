Muore schiacciato dal trattore: il cane torna a casa abbaiando per richiamare i parenti. Un secondo cane è invece rimasto vicino al corpo ormai senza vita.

Tragico incidente nel Torinese, a Pavarolo: ma con un incredibile comportamento da parte dei due cani della vittima. E’ accaduto sabato intorno a mezzogiorno. Come riporta Prima Torino, un uomo di 55 anni di origini romene ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato sotto il suo trattore, in località Tetti Fantini.

Il dramma si è consumato mentre la vittima era alla guida di un piccolo escavatore, impegnato in lavori su un terreno scosceso. Una manovra errata o il cedimento del terreno ha fatto sì che il mezzo precipitasse in una scarpata, schiacciando fatalmente l’uomo.

L’allarme lanciato da uno dei cani

A lanciare l’allarme è stato uno dei suoi due cani che al momento della tragedia si trovavano con lui. L’animale ha infatti raggiunto la casa abbaiando disperatamente per chiedere aiuto. Purtroppo, il tentativo di soccorso è stato vano: al loro arrivo, i parenti hanno trovato il 55enne ormai esanime, mentre l’altro cane vegliava il corpo senza vita del padrone.

Inutili i soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i sanitari oltre ai vigili del fuoco supportati dall’elicottero Drago e dalle squadre Usar, specializzate in operazioni di recupero in condizioni difficili. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione da parte del medico del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare, e ne è stato constatato il decesso sul posto.

Le indagini sono ora in corso da parte della Spresal Asl To5 per determinare le esatte cause dell’incidente.

