Muore stroncato da un malore durante una partita di calcetto. Il dramma mentre stava giocando con gli amici, aveva solo 47 anni.

Muore stroncato da un malore durante una partita di calcetto

Dramma l’altra serata in un campo sportivo del Canavese, più precisamente a Salassa. Un uomo di 47 anni residente a Cuorgnè è deceduto a causa di un malore improvviso accusato durante una partita di calcio a cinque.

Secondo quanto riferito dagli amici che erano con lui, improvvisamente l’uomo si è accasciato ed è subito partita la chiamata al 112. Una volta giunti sul posto però, gli uomini del 118 non sono riusciti a far ripartire il cuore dell’uomo. Si chiamava Alberto Bersano. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Ivrea che ora dovranno ricostruire con precisione quanto accaduto.

Un lutto che colpisce anche gli alpini

Alberto Bersano era molto noto in zona. Non perdeva mai un appuntamento con il gruppo alpini, al quale era molto legato, così come forte era la sua passione per il calcio e la Juventus. La mattina dopo il dramma la terribile notizia della sua scomparsa ha presto fatto il giro del paese e sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio.

Su Prima il Canavese leggi “E’ Alberto Bersano l’uomo stroncato da un malore al campo di calcetto di Salassa”