Muore stroncato da un malore dopo aver subito uno scippo. La vittima è un imprenditore di 61 anni. Ha fatto appena in tempo a chiamare il 112.

Muore stroncato da un malore dopo aver subito uno scippo

Assurda tragedia nella serata di ieri martedì 5 maggio, a Pinerolo, dove un uomo di 61 anni ha perso la vita poco dopo essere stato derubato in piazza Cavour. La vittima è Corrado Giovou, residente a Villar Perosa e titolare di un magazzino di prodotti alimentari a Bricherasio.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era appena sceso dalla propria auto, una Jeep, quando è stato avvicinato da uno o più individui che gli hanno sottratto una cassetta contenente l’incasso della giornata. Si presume che stesse per recarsi in banca per depositare il denaro.

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L’ultima telefonata ai carabinieri

Dopo il furto, Giovou è riuscito a contattare i carabinieri per segnalare quanto accaduto. Poco dopo, però, si è accasciato ed è morto. Restano da chiarire con precisione le cause del decesso e l’eventuale collegamento diretto con l’episodio appena subito.

Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia cittadina, che hanno avviato immediatamente le indagini. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella che i responsabili abbiano seguito la vittima fin dalla partenza da Bricherasio, conoscendone abitudini e movimenti. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e risalire agli autori del furto.

Foto d’archivio

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