Nella notte va a fuoco un camper in autostrada. Il rogo lungo la A4 all’altezza di Carisio. Sino intervenuti i vigili del fuoco.

Intervento nella notte scorsa da parte dei vigili del fuoco sull’autostrada A4, nel tratto all’altezza del chilometro 50+900, nel territorio del comune di Carisio. Intorno alle 3 del mattino, due squadre (una proveniente dal distaccamento di Livorno Ferraris e l’altra dal distaccamento volontario di Santhià) sono state chiamate a domare un incendio che ha coinvolto un camper in transito e una porzione di vegetazione a bordo strada.

Un intervento difficile

Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverso tempo. I vgili del fuoco hanno provveduto alla completa estinzione del mezzo coinvolto e dell’area circostante, lavorando per evitare che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente, anche a causa della siccità che in questi giorni interessa il territorio. Una volta spento l’incendio, è stata eseguita la messa in sicurezza della zona.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Ppolizia e il personale addetto alla viabilità autostradale, per regolare il traffico e garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni. Non si segnalano feriti. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

