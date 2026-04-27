Nella serra di casa coltivava cannabis: arresti domiciliari per un 67enne. Operazione dei carabinieri ad Ameno, che hanno scoperto ben 95 vasi con le piantine.

Nella serra di casa coltivava cannabis: arresti domiciliari per un 67enne

Un’attività di spaccio gestita tra le mura di casa, e a portarla avanti un uomo di 67 anni: un’età che sorprende, perché lontana dallo stereotipo del pusher giovane. È quanto emerso da un’operazione antidroga condotta ad Ameno, dove i carabinieri della Compagnia di Arona, con il supporto della stazione di Orta San Giulio, hanno arrestato in flagranza un residente del posto.

L’uomo è accusato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento si inserisce nell’ambito dei controlli intensificati nell’area dell’Alto Vergante, mirati a contrastare il fenomeno dello spaccio anche nei centri più piccoli.

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Una serra molto attrezzata

Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno scoperto una vera e propria serra artigianale indoor, allestita all’interno dell’abitazione. La struttura era realizzata con pannelli isolanti e dotata di un sistema di aerazione dedicato, segno di un’organizzazione tutt’altro che improvvisata.

All’interno dei locali sono stati rinvenuti 95 vasi di varie dimensioni contenenti residui di piante di marijuana, già verosimilmente raccolte. Il bilancio complessivo del sequestro parla di 436 grammi di marijuana essiccata, pronta per il consumo, e di 245 grammi di semi riconducibili alla stessa pianta.

Finisce ai domiciliari

Al termine delle operazioni, su disposizione della procura della Repubblica di Verbania, il 67enne è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dei successivi sviluppi giudiziari.

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