La neonata morta in autostrada è stata sbalzata fuori dall’auto. Si ricostruisce la dinamica della tragedia accaduta sulla Torino-Aosta.

Proseguono gli accertamenti sul tragico incidente avvenuto l’altra sera sull’autostrada A5 Torino-Aosta, nei pressi di Volpiano, in cui una bambina di pochi mesi ha perso la vita.

Le prime ricostruzioni indicano che la piccola sarebbe stata sbalzata fuori dall’auto dopo un tamponamento. Inizialmente si era pensato che fosse in braccio alla madre, ma è stato confermato che in vettura c’erano solo loro due. E che il seggiolino era regolarmente presente. Resta da stabilire se la neonata fosse correttamente allacciata al momento dell’impatto.

Un altro elemento sotto verifica è se la bambina, una volta finita sulla carreggiata, possa essere stata investita da un’auto di passaggio. La madre, ferita e sotto choc, è ricoverata all’ospedale Giovanni Bosco, dove potrebbe essere dimessa a breve.

Indaga la polizia stradale

La polizia stradale di Torino-Settimo sta analizzando testimonianze, rilievi e immagini per comprendere la dinamica, valutando anche l’eventuale coinvolgimento di un veicolo pirata. I soccorsi del 118 e i vigili del fuoco sono intervenuti subito, ma per la neonata non c’è stato nulla da fare.

La procuratrice di Ivrea, Gabriella Viglione, spiega che al momento non vi sono conferme sul possibile investimento e che l’incidente potrebbe essere stato autonomo, con un’altra auto sopraggiunta subito dopo. L’ipotesi di reato è omicidio colposo, ma l’apertura formale del fascicolo avverrà solo con la ripresa delle attività in Procura.

