Schianto in autostrada, muore bimba di pochi mesi

Una tragedia immensa ha scosso il Canavese nella serata di ieri, sabato 6 dicembre. Poco prima delle 20, sull’autostrada A5 Torino–Aosta, nei pressi dello svincolo di Volpiano, una bambina di appena tre mesi è morta in seguito a un gravissimo incidente stradale. La piccola viaggiava insieme alla madre a bordo di una Fiat 500X quando, per cause ancora da chiarire, la vettura è stata coinvolta in uno schianto che ha avuto conseguenze drammatiche. Lo riporta Prima il Canevese.

Il violento impatto avrebbe fatto perdere il controllo dell’auto, che ha terminato la sua corsa contro la barriera spartitraffico centrale. Nel momento dello schianto, la bimba sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo finendo sulla carreggiata. Proprio allora, un altro veicolo sopraggiungeva nella stessa direzione: il conducente potrebbe non aver visto la piccola, complice l’oscurità e la possibile presenza di nebbia, travolgendola senza rendersi conto di quanto stava accadendo.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco di Volpiano, le ambulanze del 118 di Azienda Zero e le pattuglie della polizia stradale. I sanitari hanno tentato disperatamente di rianimare la neonata, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. La madre, in stato di choc e ferita in modo non grave, è stata affidata ai soccorritori della Croce rossa e trasferita all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino per gli accertamenti.

Gli agenti della polizia stradale stanno ora lavorando per ricostruire ogni fase dell’incidente: si indaga sulla traiettoria dell’auto, sulla possibile causa della perdita di controllo e soprattutto sulle circostanze che hanno portato la bimba a essere sbalzata dalla vettura. Sarà decisivo capire se fosse assicurata nel corretto sistema di ritenuta, come previsto dalla normativa.

Non è stato individuato il secondo veicolo

Nelle ore successive allo schianto non è stato ancora individuato il veicolo che potrebbe aver investito la piccola dopo il primo impatto. La polizia sta analizzando le immagini delle telecamere che monitorano il tratto autostradale, alla ricerca di una targa o di un dettaglio che consenta di risalire al mezzo coinvolto. Non si esclude che l’automobilista non si sia accorto di nulla.

La madre della bambina, residente a Quincinetto, era già rimasta coinvolta in un altro incidente lo scorso giugno, sempre sull’A5, nel tratto tra Volpiano e San Giorgio: allora si trovava sul sedile del passeggero ed era ancora incinta della bimba.

