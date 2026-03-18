Neve abbondante e piste affollate: raffica di controlli e multe. Tra Sestriere e Bardonecchia i carabinieri hanno sanzionato chi era senza casco o senza assicurazione.

Neve abbondante e piste affollate: raffica di controlli e multe

Dopo l’abbondante nevicata del fine settimana, che ha portato oltre 40 centimetri di neve fresca anche sulle montagne olimpiche di Sestriere e dintorni, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli sulle piste della Vialattea e di Bardonecchia. Con l’ultimo mese della stagione sciistica alle porte, l’invito rivolto agli appassionati è chiaro: prudenza e rispetto delle regole.

Nei giorni successivi alla nevicata i carabinieri impegnati nel servizio di sicurezza sulle piste hanno effettuato numerose verifiche, intervenendo in diversi casi di comportamenti ritenuti pericolosi o irregolari.

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Decine di sanzioni

Il bilancio delle operazioni parla di diverse sanzioni. Una quindicina di sciatori sono stati multati per non aver indossato il casco, dispositivo di protezione diventato obbligatorio in Italia da quest’anno. Altri sono stati sanzionati perché sprovvisti dell’assicurazione richiesta per praticare sport invernali.

Non sono mancati neppure i casi di imprudenza nella conduzione sugli sci: dodici persone sono state multate per non aver rispettato la segnaletica o per aver tenuto una velocità non adeguata alle condizioni della pista.

Controlli anche fuori pista

Le verifiche hanno riguardato anche le attività fuori pista. Due sciatori sono stati sanzionati perché si trovavano fuori dalle aree battute senza l’attrezzatura di sicurezza necessaria, mentre altre tre persone sono state fermate mentre risalivano le piste con gli sci da alpinismo senza l’autorizzazione prevista.

Le forze dell’ordine ricordano che le regole servono a garantire la sicurezza di tutti gli sciatori, soprattutto in un periodo in cui l’ottima condizione della neve e l’afflusso di turisti rendono le piste particolarmente frequentate.

Foto d’archivio

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